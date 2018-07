El mexicano Gabriel Montiel, conocido en YouTube como Werevertumorro , cuenta uno de los peores días de su vida que ocurrió en Rusia, sede principal del vigente Mundial 2018. El video fue publicado en su canal y se ha hecho viral y generó miles de comentarios de ánimos. ¿Qué pasó? El bloggero se vio cara a cara con la desesperación e indignación en el país europeo.

Aunque el video ocurrió el pasado 2 de julio, el material subido en YouTube está dando que hablar tras su fatídico día en Samara, Rusia. Y es que, a pocas horas del México vs. Brasil por octavos de final, un grupo de cinco jóvenes lo rodeó para despojarlo de sus pertenencias, entre ellas sus tarjetas de crédito y su teléfono móvil.

“Cinco personas me dijeron muchas cosas que no entendí, obviamente, y me sacaron el celular. Afortunadamente, un tipo se orilló y estos sujetos se dieron cuenta que había más personas viendo y se fueron” , dijo muy indignado Werevertumorro en su canal de YouTube.

Entre lágrimas, y a bordo de un taxi, el mexicano de 28 años dijo que había mucho material en el dispositivo que le habían robado y le dolía perder su visa para Estados Unidos.

Werevertumorro puso la denuncia en las autoridades de Samara y acudió al médico para cumplir con el procedimiento legal. El mexicano señaló que inició el trámite para recuperar sus pertenencias, aunque debido a no saber el idioma ruso, las cosas serán complicadas para continuar con el proceso.

“Ni modo, es una lección de vida. Una lección que nunca me había pasado, ni en mi país” , finalizó en el video de YouTube.