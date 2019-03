YouTube viral: Infiel se desmaya tras ser descubierto por la chica Badabun Lizbeth Rodríguez  | VIDEO

Nuevamente un video de la chica Badabun, Lizbeth Rodríguez, se volvió viral en YouTube, esta vez, por la inesperada reacción de un infiel, al verse descubierto delante de su esposa.



Lizbeth Rodríguez encontró a Olivia y Alejandro en una cafetería de México. De inmediato ella les propuso revisar el celular, aunque Alejandro no se mostró muy convencido.



La pareja, que tiene nueve años de matrimonio, realizó la revisión del celular. Lizbeth primero revisó el celular de Olivia, mientras Alejandro lucía cada vez más inquieto.

(Ver a partir del minuto 32: 54)



Lizbeth de Badabun encontró más de un mensaje sospechoso en el celular de Alejandro, quien decía cualquier excusa para justificar que había sido descubierto.



Pero las mentiras de Alejandro quedaron al descubierto, entonces su esposa Olivia le advirtió que la relación había terminado.

La reacción de Alejandro en este video de Badabun fue insólito. Tras decir 'Chaparra, ya no veamos esto, me siento mal', el padre de familia cayó al suelo, víctima de un repentino 'desmayo'.



En medio del momento de preocupación, Olivia no creyó en el desmayo y se fue dejando solo a Alejandro, quien de inmediato se reincorporó y se fue molesto con los trabajadores de Badabun, porque habían roto un matrimonio.