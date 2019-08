Un hijo dedicó a su padre con Alzheimer un emotivo tributo para que lo recuerde hasta el día que ya no pueda

Envejecer es parte de la vida, al igual que las enfermedades que se presentan con el paso de los años; sin embargo, es desgarrador cuando un ser querido padece Alzheimer y comienza poco a poco a olvidar quién eres. Es por eso que un hijo decidió realizar un tributo en video a su padre mientras aún puede reconocerlo y que se volvió viral en YouTube.

Si bien su progenitor se encontraba en las primeras etapas de este mal, tanto el autor del video viral de YouTube como el anciano sabían que las cosas iban a empeorar con el tiempo y por eso accedió a que grabara cada una de las cosas que hacían juntos como sus recorridos en auto y sus paseos.

Y para darle la cuota emocional al video de YouTube, el hijo del adulto mayor con Alzheimer escogió la canción “While He Still Knows Who I Am” (Mientras todavía sepa quién soy en español) de Kenny Chesney, una composición original que cuenta la historia de un hijo que tiene un ser querido perdiendo la batalla contra una enfermedad.

El conmovedor video viral de YouTube comienza con una cita textual del hijo en cuestión. “En noviembre de 2011, mi padre fue diagnosticado con Alzheimer. Desde ese día en adelante, me embarqué en la tarea de que nunca me olvide... o que yo me olvide de él”, se lee para luego pasar a mostrarlo haciendo fonomímica de la letra mientras manejaba.

Es algo sencillo pero muy emocional ya que se observa que el autor del video viral de YouTube contiene las lágrimas mientras entona la letra sin despegar la mirada del camino:

“I only knew him as my father, / Solo lo conocí como mi padre,

I’m gonna get to know the man / Voy a conocerlo como el hombre

I’m going back to see him / Voy a volver para verlo

While he still knows / Mientras todavía sepa

Who I am. / Quién soy.

This time I’m gonna kiss him / Esta vez voy a besarlo

Instead of just shaking hands / En vez de simplemente estrechar su mano

Gonna tell him that I love him / Voy a decirle que lo amo

While he still knows / Mientras todavía sepa

Who I am. / Quién soy.”

El homenaje finaliza con la frase: "Keith, estaré bien mientras nunca olvide quién eres", que al parecer su padre le dedicó a su hijo en uno de los momentos que no pudo ser registrado por la cámara.

Lamentablemente, el hijo dejó un comentario en YouTube en el que contaba que su padre había fallecido en el 2015, tres años después de que compartiera el video. “Es con profundo pesar que informo que enterré a mi padre el pasado fin de semana con honores de la Marina. Él fue lo que inspiró este video que creé y siempre será extrañado”, agregó.

El video viral de YouTube tocó las almas de muchos, siendo reproducido casi seis millones de veces y acumulando comentarios de los miles que lo descubren cada día. Un sentido tributo de un hijo para su padre.