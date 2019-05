YouTube viral: "Hombre foca" y su increíble método para robar un televisor de un centro de salud | VIDEO

Pensó que había dado el golpe perfecto pero no contó con que su peculiar forma de perpetrar el robo de un televisor de un centro de salud en Chile acabaría convirtiéndolo en toda una celebridad en redes sociales como YouTube , donde se ganó el apelativo del “hombre foca”.

El video registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Piedra del Águila en Angol, en la región chilena de La Araucanía, muestra como el delincuente se arrastró para robar el aparato empotrado en una pared de la sala de espera del recinto.

Llamó mucho la atención que el hampón no se desplazó como si estuviera rampando con los codos sino con el rostro pegado al suelo, quizás para no ser grabado por una de las cámaras instaladas en el mencionado lugar; sin embargo, no contó con que una captó todo lo que hizo.

El único momento en el que se puso de pie fue al llegar a la pared en la que estaba empotrado el rack que sostenía al televisor pero no tuvo éxito al intentar desengancharlo. El video viral de YouTube mostró que el ladrón se retiró del mismo modo como ingresó.

Sin embargo, el delincuente volvió a ingresar al ambiente una vez más arrastrándose con el rostro pegado al piso para llevarse el televisor, que finalmente pudo sacar de la base en la que se encontraba. Con el aparato en manos, procedió a retirarse caminando de forma normal.

Vivian Soto, directora del Cesfam Piedra de Águila en Angol, señaló al noticiero chileno 24 Horas que el protagonista del video viral de YouTube forzó una ventana de un baño ubicado en la parte trasera del recinto para apoderarse del televisor.

El caso ya se encuentra en manos de los Carabineros de Chile, que andan tras la búsqueda del escurridizo delincuente apodado como el “hombre foca” para ponerlo tras las rejas ya que no sería la primera vez que irrumpe en el lugar para robar.