YouTube: Megan Absten, la deportista sin brazo que inspira a miles con su historia de superación | VIDEO | FOTOS

YouTube , a través de miles de canales y videos, nos permite conocer todo tipo de historias inspiradoras, de lucha con las que miles de personas pueden llegar a sentirse identificadas; sin embargo, y entre tantos millones de usuarios, se ha hecho popular Megan Absten , una joven deportista, quien ha encontrado un motivo adicional para superarse cada día.

Megan Absten perdió el brazo izquierdo cuando tenía 14 años en un trágico accidente, pero no se dejó vencer por este obstáculo y decidió salir adelante convirtiéndose en alguien que no depende de nadie para lograr sus objetivos.

Y es que Megan Absten llegó a obtener dos medallas de plata en los Juegos Paralímpicos de Estados Unidos del 2013, logro que la motivó a compartir su historia de éxito en YouTube . Allí, cuenta cómo es su vida diaria, cómo se maquilla, haciendo deporte e incluso explica cómo tratar con alguien a quien le falta una parte de su cuerpo.

Megan Absten , además, se caracteriza por ser alguien con un gran sentido del humor pues en algunos de sus videos se le puede ver haciendo curiosas bromas. Esto, y la gran variedad hallada en su contenido, la ha llevado a superar los 40 mil suscriptores en YouTube .

"No voy a dejar de hacer algo que me gusta porque haya sufrido un accidente. ¿Qué me impide por lo menos intentarlo?", mencionó la usuaria de YouTube en el video promocional de una campaña.