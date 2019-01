YouTube viral: ¿Estatua o un perro sin pelo mexicano? El debate que causa furor entre los internautas

¿Es un perro o una estatua? Esa es la pregunta que todos se hacen al ver a ‘Piper’, un ejemplar hembra de perro sin pelo mexicano, cuyas fotografías y videos de su vida a lado de su dueña en Filipinas se volvieron virales en YouTube.

Todo comenzó cuando Sandra Pineda, una estudiante de medicina de 22 años de la ciudad filipina de Quezon, publicó en sus redes sociales una foto de ‘Piper’ y se sorprendió al ver que superó los 10 mil ‘Me Gusta’ en menos de una hora.

En los comentarios, la mayoría de internautas debatían si el can de la fotografía era un animal de verdad o una escultura debido a la tersura de su piel, una característica propia de los perros de raza Xoloitzcuintle como ‘Piper’.

“Fue muy divertido ver todos esos comentarios de gente que pensaba que ‘Piper’ era una estatua. Realmente se les veía confundidos y preguntándome si era de verdad o no”, señaló Pineda en el video compartido por el canal Caters de YouTube.

“Al principio pensé que era una broma pero después me di cuenta que hablaban en serio. No podían creer que era un perro de verdad. Creo que estoy tan acostumbrada a ella que no veo lo que dicen, pero mi familia y amigos dicen que sí parece”, añadió.

“Realmente es muy halagador pensar que mi adorada perrita podría ser confundida con una obra de arte”, contó Sandra, que dijo que trata a la mascota como si de verdad fuera una estatua, cuidando e hidratando su suave piel con aceite de coco virgen.

El Xoloitzcuintle es una raza de perros que existe desde hace unos 3,500 años y jugó un papel importante en la vida de los Aztecas y Mayas, ya que según informa National Geographic, creían que guiaban a los espíritus humanos al otro mundo después de sus muertes.