Uno de los videos virales más vistos en YouTube esta semana pertenece al canal del youtuber Gerardo Pe'. En su última publicación, el joven comunicador deja de lado los temas generales y habla de algo íntimo: la paternidad.



Quienes siguen al youtuber desde que estaba en De Barrio, saben que el año pasado se anunció que sería padre. De esta etapa de su vida habla en el video viral de youtube que ha sido del agrado de sus seguidores. "PAPÁ A LOS 19 AÑOS" es el nombre de video.



Gerardo Pe' se enteró que sería papá cuando curzaba el 5to ciclo de la universidad y no tenía una relación estable. Sin embargo, decidió tener a su bebé junto a su pareja, pero las cosas se complicaron. Su bebé enfrentó un cuadro de neumonía y fue operado dos veces. El youtuber confiesa que no es nada fácil ser padre. Por eso, dio algunos consejos.



“Existen muchas formas de protegerse. Anda a un centro de establecimiento de salud o a una farmacia que por 4 soles te dan varios condones. Además, te proteges de las ITS. También puedes ir a la posta”, advierte con bromas el ex youtuber de De Barrio.



"Sí eres mujer y activa sexualmente, no hay roche, pero siempre lleva tus condones en tu mochila o cartera. Que tu flaco se lo ponga, sino nada. Anda al ginecólogo y que te recomiende algún método", agregó Gerardo Pe', también conductor TV en "El Pack".

​

Al final del video viral de YouTube, el comunicador sugiere a sus seguidores que ingresen a la página web Sexo Seguro Perú para recibir orientación sexual y que puedan aclarar sus dudas de manera confidencial.

