Cada día, no enfrentamos a toda clase de decisiones. Si bien algunas son fáciles, otras son más difíciles de tomar ya que a menudo no sabemos si hicimos o no lo correcto al enfrentarnos a una situación delicada como le ocurrió a un valeroso hombre en Estados Unidos, cuya historia causó revuelo en redes sociales como YouTube.

Juan Vaquero, de 54 años, vive en la ciudad de Dallas, Texas, en un remolque ubicado en el patio trasero de su casera, Esmeralda Lira, quien vive junto a su pareja Jose Balderas. Lira también tiene tres nietos de 4, 6 y 7 años de edad. Un domingo por la noche cuando Vaquero volvió a casa, escuchó un ruido extraño que le parecía muy familiar.

Sin embargo, al protagonista de la historia viral de YouTube no le tomó mucho tiempo reconocer aquel sonido: se trataba del nieto de 6 años de su casera. Mientras seguía escuchando, se percató que el menor estaba tratando de llamar su atención pero todavía no sabía bien qué era lo que estaba pasando.

En declaraciones a la televisora CBS DFW, Vaquero reveló que el pequeño a menudo visitaba la casa de su abuela así que escuchar su voz no le era para nada extraño… al principio. Después de todo, con su remolque estacionado cerca de la vivienda, no era nada fuera de lo común que ambos se pusieran a conversar pero esta vez parecía ser distinto.

Esmeralda Lira y su novio, al que Vaquero le había alquilado el remolque, parecían una pareja cualquiera pero esa noche en cuestión, el protagonista de la historia viral de YouTube estaba a punto de descubrir algo esa oscura noche que lo dejaría, tanto a él como al resto del mundo, completamente estupefacto.

Pese a que podía escuchar claramente al niño, no era capaz de ver dónde se encontraba. Fue así que activó la linterna de su teléfono y comenzó la búsqueda. A medida que se acercaba a la voz del pequeño, se dio cuenta que provenía del cobertizo en la parte atrás del remolque. Pero lo que realmente lo indignó fue enterarse el por qué el menor había sido encerrado.

Ahora, el hombre estaba bien al tanto de lo que ocurría pero aún así no podía evitar sentirse confundido. ¿Por qué alguien encerraría a un niño de 6 años en un cobertizo? Sin pensarlo dos veces, encendió la grabadora de su teléfono y comenzó a recolectar evidencia mientras conversaba con el niño atrapado.

De su conversación, Vaquero descubrió que el niño estaba encerrado desde las 6 de la tarde de ese día y llevaba varias horas ahí dentro. Luego le preguntó quién lo había metido ahí y el menor respondió que su abuela. ¿Cuál fue el motivo que llevó a la mujer a tratar a una indefensa criatura de una manera tan cruel?

Vaquero no tardó mucho en averiguar la razón: al parecer a la abuela del niño no le gustó que él le haya obsequiado una almohada y una cobija ya que no tenía una cuando lo visitaba. Desde ese momento en adelante, la mujer fue muy estricta con el pequeño y lo encerraba en el cobertizo con nada más que una caja para que se sentara.

Pero lo que estaba a punto de descubrir lo indignó aún más: para que no agarrara más cosas, la abuela del niño le ataba las manos y tampoco le daba de comer de manera apropiada. Cuando Vaquero se ofreció a llevarle un emparedado de mermelada, el pequeño explicó que no podía recibirlo porque se encontraba maniatado.

Visiblemente aterrorizado, el hombre le preguntó si estaba inmovilizado de la misma forma en que los policías atrapan a los criminales y el niño respondió que sí, que sus manos se encontraban atadas a su espalda con cordones de zapatos. Después de decirle al niño que volvería pronto, Vaquero contactó de inmediato a las autoridades.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía de Dallas arribaron al lugar, descubrieron que los niños de 4 y 7 años se encontraban dentro de la casa. Cuando preguntaron por el menor de 6 años, la abuela dijo que se encontraba con su mamá y ese fue el momento en el que Vaquero los llevó hacia el cobertizo.

A regañadientes, la abuela le dio a los agentes la llave del cobertizo y allí encontraron al niño en medio de la oscuridad, solo con una caja y sus manos atadas a su espalda. Afortunadamente, tanto Lira como Balderas fueron arrestados por peligro infantil y en la investigación policial se descubrió que no era la primera vez que ocurría aquello.

Al parecer, la abuela castigaba de esta cruel forma a su nieto cada noche durante las últimas dos semanas. El niño simplemente tenía hambre y tomaba algunas cosas para saciar su apetito, lo que enfurecía a Lira. Para Vaquero, eso explicaba por qué el pequeño siempre iba a visitarlo en su remolque pidiéndole algo de comer.

“Yo hice lo que tenía que hacer”, agregó Vaquero que, por denunciar a su casera, ya no podrá vivir más en dicho lugar pero a él parece no importarle. “Está bien, puedo encontrar otra casa pero ese niño, en ese momento, solo me tenía a mí”, agregó sobre el niño, que ahora se encuentra junto a sus hermanos bajo la custodia de las autoridades.

