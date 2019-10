Anciana le entrega su dinero a delincuente, pero este lo rechaza y se retira dándole un beso en la frente

Las cámaras de seguridad de un establecimiento ubicado en la ciudad de Amarante, en el estado de Piauí, Brasil, registraron algo insólito. Se trató de un feroz asalto, pero con una particularidad. En este caso, los ladrones tuvieron "códigos" y dejaron una escena para la posteridad. El video se ha vuelto viral en YouTube.

El pasado martes 15 de octubre, dos delincuentes ingresaron al comercio con pistolas y apuntaron al despachador para que les diera las ganancias del día. Hasta allí, nada muy diferente a tantos robos que registran las cámaras de seguridad casi todos los días.

Lo asombroso sucedió cuando una mujer mayor, asidua clienta del comercio, quiso entregarle su dinero a uno de los delincuentes. El facineroso, más atento a ver cómo su cómplice vaciaba la caja, escuchó a la mujer y se negó a recibirle sus pertenencias y dinero que llevaba consigo y que tenía toda la intención de entregarle.

Pero ahí no quedó todo: el delincuente le pidió a la mujer que se calmara, que no tomaría su dinero y hasta le dio un beso en la frente. De acuerdo a lo informado por el medio brasileño G1, el propietario de la tienda, Samuel Almeida, contó que los hampones llegaron armados al establecimiento alrededor de las 5:00 p.m.

"Anunciaron el robo, le pidieron a mi empleado que entregara todo el dinero, entonces ella, que estaba cerca, quiso darle dinero también, pero el ladrón dijo que no lo necesitaba. La besó y le dijo: 'No, señora, puede calmarse, no quiero su dinero'", contó Almeida. Los rateros se llevaron cerca de mil reales y mercadería.