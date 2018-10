YouTube viral: Campeón de los pesos completos Deontay Wilder noquea a la mascota de ESPN | VIDEO | FOTOS

El campeón mundial de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, 'no tuvo compasión' de la divertida mascota del programa Nación ESPN, El Taquero y le conectó un potente derechazo que lo mandó al piso, al momento de hacer una demostración de la fuerza de sus puños. El video del duro golpeo que recibió El Taquero se volvió viral en YouTube y otras redes sociales.



Deontay Wilder se presentó en ESPN como parte de la promoción del combate que sostendrá ante el polémico retador británico Tyson Fury, el próximo 1 de diciembre en Los Ángeles.



El presentador Maurico Pedroza invitó a Deontay Wilder a hacer una demostración del poder de sus puños ante 'un voluntario' Taquero, que hizo de improvisado sparring.

'El Bombardero de Bronce' Deontay Wilder no tuvo piedad del muñeco y le propinó un violento derechazo que lo mandó directamente al piso, ante la mirada atónita de los conductores.



Deontay Wilder no le dio tiempo al Taquero de recibir el golpe, cuando Pedroza empezó a contar, 'El Bombardero de Bronce' no esperó la cuenta de tres y sacó su recto de derecha.

El Taquero cayó pesadamente al piso. El derechazo le dio de lleno al rostro de la persona detrás del disfraz. Sin duda alguna, la peculiar mascota no volverá a ofrecerse de voluntario ante un boxeador.



El video de lo ocurrido rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Deontay Wilder se prepara para la defensa de su cinturón verde ante Tyson Fury. De imponerse en esta pelea, el norteamericano se enfrentará al campeón de los otros organismos, el inglés Anthony Joshua.