Sports Illustrated es una revista estadounidense que se ha caracterizado por empujar los límites cuando se trata de su edición de trajes de baño. Un ejemplo saltante fue cuando dio espacio en una de sus anteriores ediciones a las modelos musulmanas más atractivas en “burkinis”. Ahora, la publicación planea hacer historia de una forma muy particular.

En 2017, Christie Brinkley –que en aquel entonces tenía 63 años– posó junto a sus hijas Alexa Ray Joel y Sailor Brinkley Cook, de 31 y 18 años respectivamente. Con su aparición, Brinkley se convirtió en la mujer de mayor edad en posar en bikini para la revista, inspirando a otra madre de familia a establecer una marca similar.

Jodi Harrison-Bauer, de 58 años, espera ser elegida como la mujer de mayor edad en aparecer en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated tras ser elegida en un casting abierto a todo el público. Pese a su edad, esta experta del fitness de Estados Unidos no se siente intimidada por la juventud de sus rivales ya que siente que tiene el talento suficiente para hacerles frente.

Jodi se percató que Sports Illustrated no tiene un requerimiento de edad específico en su casting abierto al público y fue en ese momento que se le ocurrió la idea de desafiar a la norma de la industria de la belleza, colocándose al frente para hacerse notar y ver si sale elegida entre las cientos de postulantes, informó el noticiero Inside Edition en su canal de YouTube.

Cabe precisar que Jodi no es novata cuando se trata de mostrar su cuerpo ya que fue campeona dos veces del Fitness America y Fitness Universe. Aunque está a poco de llegar a las seis décadas, la edad es solo un número para ella ya que continúa empujando su cuerpo hacia el límite, siguiendo un régimen estricto de dieta y ejercicios.

“Sea o no elegida, hago esto como otra forma de compartir quién soy y animar a otros a que nunca es demasiado tarde para intentar algo nuevo”, dijo la madre de dos hijas de edad adulta al New Haven Register al ser entrevistada tras conocerse sus intenciones de convertirse en modelo de Sports Illustrated a su edad.

“Tengo 58 y nunca sentí tanta confianza de mí misma. Quiero que mi mensaje llegue a personas de todas las edades, especialmente a las mujeres de más de 50, que ignoran las expectativas de ser valientes y salir de su zona de confort”, agregó Jodi, que tiene la intención de demostrar que “los límites de la edad son los que uno mismo se impone”.

Lamentablemente, Jodi Harrison-Bauer fue enviada a casa pese a haber llegado al Top 60 del casting, en el que participaron más de 5,000 aspirantes. Pese a su temprana eliminación, la también propietaria de un gimnasio en Connecticut se convirtió en la mujer de mayor edad en llegar a dicha instancia.

“Recibí cientos de correos electrónicos de mujeres que me decían que las había inspirado con mi historia”, declaró Jodi al diario New York Post, que siente que su experiencia no fue del todo negativa ya que consiguió un lucrativo contrato de trabajo con una compañía de alimentos fitness y exposición mediática.

