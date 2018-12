¡Para no creerlo! Unas extrañas luces que aparecieron en el cielo durante una tormenta eléctrica en Australia y se hicieron virales en YouTube dejaron desconcertados a decenas de residentes. Según los especialistas en el tema, no han visto nada igual antes.

El video viralizado en YouTube fue grabado en Australia Occidental durante una intensa tormenta eléctrica. Según Leigh Stevens, testigo del extraño fenómeno, se trataba de una extraña luz verde acompañada de un sonido igualmente inexplicable.

"No es algo que hayamos visto antes", dijo Neil Bennett, de la Oficina de Meteorología, según informó The Independence. "No creemos que (la luz verde) sea parte de la tormenta, creemos que es un reflejo de algo en el suelo, en lugar de venir de las nubes, agregó.

Mientras los científicos creen que se trata del reflejo de algún tipo de dispositivo en el suelo, brillando hacia el cielo, otros afirmaron que fue un efecto del clima, con la luz emergiendo como energía de la misma tormenta eléctrica.

Otros más bien creen que se trata de un fenómeno extraterreste, aunque no hay evidencia alguna de que la luz viniera de vida proveniente de otro planeta.