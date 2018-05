En YouTube se viralizó cómo la maquilladora profesional Hidelisa Beltrán dejó como un ‘payasito’ a una modelo cuando quiso dar un consejo para lucir fresca y feliz en el programa ‘Venga la alegría’.



Como se aprecia en las imágenes de YouTube, la modelo del día fue Mariana, una de las bailarinas del programa mexicano. Todo empezó bien con la aplicación de algunos productos para protegerse del sol, pero nadie estaba preparado para lo que vino después.



Beltrán utilizó un rubor en tono rosa, pero no limpió la brocha que utilizó sobre la modelo como se ve en el video de YouTube. El resultado: una gigantesca mancha que no se pudo borrar, pese a que la maquilladora dijo que sí.



La conductora que acompañaba a Beltrán no pudo evitar la risa, y luego expresó: “Casi quedó como un ‘Wapayaso’”, como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Maquilladora se puso nerviosa en programa y maquilló como payasita a modelo. (Video: Venga la alegría)

Aunque luego, la conductora tuvo que intervenir para disimular el error: “No es que de momento hay que sacudir muy bien la brocha porque hemos estado jugando”.



Sin embargo, la conductora del segmento miraba a sus compañeros de trabajo para contener la risa ante los nervios de la maquilladora como se ve en el video de YouTube.



Beltrán pidió a los camarógrafos que no acercaran mucho la cámara a la modelo para que no se vea como “un payaso”.



Finalmente, la maquilladora dejó un consejo tras su error en vivo: tener precaución con el ‘blush’, para evitar lucir, justamente, como un payaso como la modelo en YouTube.

