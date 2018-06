YouTube Viral: Venezolana explota porque le gritan "veneca" en la calle [VIDEO y FOTOS]

Un nuevo video de YouTube viene causando gran polémica entre los usuarios de las redes sociales. Allí se ve cómo una joven venezolana se molesta porque le dicen "veneca". "Respeta, porque yo con tu nacionalidad no me meto", dice la mujer que se siente ofendida por el comentario de un hombre que pasea en su automóvil.



"Una belleza así seguro es veneca", dice el hombre a la ciudadana venezolana que camina por la calle. "No, mi amor, veneca no. Venezolana" , responde airada la mujer en el video viral de YouTube.



Pero fue Rohannjely Roa Jiménez, usuaria de Facebook, la que generó polémica por el video de YouTube conocido como: "No me llames veneca" . Las reproducciones en Facebook fueron más de 250 mil.



"Pues yo soy venezolana y a mi no me ofende, hasta a mi hermanita le digo venequita", comentó García Padilla Micheilys en su publicación de Facebook.



Mientras tanto, en YouTube , algunos usuarios indican que el video está totalmente actuado. "Aquí en Venezuela a los colombianos le dicen caliches, a los ecuatorianos cotorros, a todo asiático le dicen "chino". No entiendo por qué hay venezolanos tan sensibles, a mi no me molesta en lo absoluto que me digan veneco" , sentencia otro de los comentarios.

La joven venezolana, protagonista del video, es conocida en YouTube con el nombre de Michi Marín. La descripción de Marín indica que es modelo, actriz, escritora y poeta.

