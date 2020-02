Mientras que los venezolanos que regresaron a Venezuela luego de pasar una temporada en Perú arremetieron contra nuestro país y sacaron a la luz los principales problemas que afrontaron, como la xenofobia y la explotación laboral, los que emigraron a Chile solo tuvieron palabras positivas para la nación que los acogió en su peor momento.

En plan Vuelta a la Patria del Gobierno de Nicolás Maduro ha devuelto a Venezuela a más de 16 000 ciudadanos venezolanos desde 2018, luego de que emigraran a nueve países de la región para escapar de la terrible crisis social, económica y política que viene azotando a su nación, consignó el medio chileno 24 Horas.

En la última semana, 250 venezolanos radicados en Perú se acogieron al programa y volvieron a su país. En declaraciones para la Cancillería de Venezuela, una de las beneficiadas del programa aseguró que su estancia en Perú fue horrible, que no era lo que esperaba y que no aconsejaba a nadie que siguiera sus pasos. Asimismo, otro de los que regresaron a su país aseguró que en Perú hay mucha explotación laboral y xenofobia.

Venezolana regresa a su país y critica su estancia en Perú | Twitter

Sin embargo, una situación distinta se vivió en Chile, donde 250 venezolanos también retornaron a su país por el plan Vuelta a la Patria. “No tengo quejas, la ayuda fue muy buena y todo, pero debido a que hay tantos migrantes haitianos, venezolanos, colombiano, no hay capacidad para tantas personas con empleo”, dijo una de las venezolanas que se acogió al programa.

“De verdad el trato aquí en Chile fue muy bueno. Incluso nos llevamos a un bebé chileno y de verdad no siento que me voy a mi país si no que voy a migrar de nuevo, me voy muy triste”, dijo otra ciudadana venezolana que regresó a su país desde Chile.

“Me regreso a mi país con un orgullo y un sentimiento muy fuerte, pensando en mi familia, que es muy importante. Dos años en Chile trabajando fuertemente. No se me dio las metas que yo en verdad quería pero para mí Dios tiene un propósito para cada quien, él me trajo acá para conocer, para analizar este país que es un país bueno, prospero, pero mi Venezuela no la cambio por nadie”, fue otro de los testimonios de los beneficiados.

“Nueve meses en Chile, espectacular, me voy grandemente agradecida porque en los lugares que estuve me pudieron atender, me ofrecieron su mano y me ayudaron”, dijo otra mujer emocionada por volver a reunirse con su familia en Venezuela.