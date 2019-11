La youtuber mexicana Caeli narró, entre lágrimas, que otros youtubers, a quienes consideraba sus amigos, intentaron drogarla y abusar de ella, en una fiesta hace 10 meses cuando estaba en Argentina. La joven había ido al país sudamericano para grabar una serie juvenil junto a otros influencers.

Caeli-quien actualmente radica en Estado Unidos-, tiene ocho años con su canal de YouTube y más de 15.9 millones de suscriptores. La joven denunció que hace unos meses salió a una fiesta con quienes ella creía que eran "sus amigos".



"Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos… mis amigos… entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza", dijo la joven en un video de 33 minutos.



Patricia Caeli Santaolalla López, el nombre completo de la youtuber, indicó que en la reunión se dio cuenta que le dieron una botella abierta con un polvo extraño, por lo que denunció que habrían intentado drogarla para abusar de ella.



La influencer bromeó con sus compañeros, quienes, según contó, se pusieron nerviosos y murmuraron que debían quitarle la botella.



Caeli llamó a un amigo que vive en Los Ángeles y lo único que pudo hacer es decir en voz alta los nombres de quienes estaban con ella, asustando a los otros youtubers.



Asimismo, Caeli le escribió a otro amigo para enviarle su ubicación y le envíe ayuda policial, la cual llegó para preguntar qué sucedía y si los habían requerido.



Pese a que todos dijeron que no, finalmente Caeli gritó que habían intentado abusar de ella: "Sí yo la pedí, estoy en peligro ayúdenme, por favor", rememoró la youtuber.



Sin embargo, los otros influencers comenzaron a gritarle y patearla para que se callara. La mexicana pidió ayuda al policía, pero este le contestó que no podía ingresar por ser propiedad privada. Finalmente, pudo huir.



"No se vale que porque sientan que tienen poder te aproveches de alguien. Y menos de las mujeres. ¡Que asco de persona eres!", concluyó Caeli, entre lágrimas.



Aunque la youtuber nunca mencionó el nombre de la persona tramó abusar de ella, los internautas señalaron a al uruguayo Yao Cabrera, pues el también influencer ha sido denunciado por besar a niñas y adolescentes, además de ser señalado por participar del abuso de una joven en estado de ebriedad.