Durante un trabajo coordinado entre los serenos del distrito de Surco y agentes policiales del distrito se logró la ubicación de un vehículo robado en un taller clandestino y la intervención de un sospechoso, que se tenía como función cambiar la placa a esta unidad.

Según el agraviado, Luis Rocha, su automóvil Nissan plomo de matrícula ATP-051 fue robado en el distrito de Magdalena, pero como el GPS de su carro estaba activado inició la búsqueda y lo encontró a inmediaciones de la asociación de vivienda Parque Bajo, en el distrito de Surco.

De inmediato, el agraviado pidió apoyo a los serenos del puesto de vigilancia de la avenida Juan Pazos, quienes a su vez reportaron el hecho a los efectivos del Patrullaje Integrado. Los agentes se dirigieron a la calle José Gonzáles, manzana X, lote 27, en la asociación de vivienda Parque Bajo, en el distrito de Surco, en donde se entrevistaron con el mecánico Marco Antonio Cervantes Manco (51).

Vehículo habría sido robado horas antes en Magdalena

También, los agentes alcanzaron ver el automóvil Nissan plomo de matrícula ATP-051, que afortunadamente aún no había sido desmantelado.

Al ser interrogado, Marco Antonio Cervantes Manco (51) dijo, que, no conocía al hombre que le había dejado el carro. Posteriormente, responsabilizó a un ciudadano venezolano, pero aclaró, que, no sabía que el vehículo había sido hurtado en Magdalena. Después, suplicó a un suboficial PNP, que, “no me hagas daño”. Y cuando fue trasladado a la comisaría del sector, los efectivos lo reconocieron, pues, ya ha visitado la dependencia policial por otros delitos.

En taller clandestino encontraron auto robado

Durante el registro domiciliario, la policía halló autopartes y matrículas dentro de bolsas de rafia. El intervenido y las especies incautadas fueron trasladados a la comisaría del sector.

