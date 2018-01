Ana María Choquehuanca entre los ministros que dejarían el gabinete de PPK y más en ‘Pepitas’

‘EXTREMA CONFIANZA’

Sergio Tejada manda un tuitazo sobre Alan: “Relación de extrema confianza con AG, según el propio Marcelo Odebrecht. ¿Tanto como para no delatarlo?”. Uyuyuy...



HINCHA DE LA ‘U’

El excongresista Daniel Abugattás es crema hasta los huesos. Sostiene: “La ‘U’ es más grande que sus problemas, saldrán muchas figuras dentro de esos juveniles, nos están haciendo un favor, ya lo verán”. ¡Y dale ‘U’!...



MINISTROS I

Cuatro serían los ministros que dejarían el gabinete: Manuel Hernández (Agricultura), Fernando D’Alessio (Salud), Ana Choquehuanca (Mujer) y Eduardo Ferreyros (Comercio Exterior y Turismo)...



MINISTROS II

PPK y Meche Aráoz también tendrán que buscar al reemplazo de Salvador del Solar (Cultura). Por allí dicen que D’Alessio iría a Defensa, cartera a la que renunció Jorge Nieto. Huuummm...



PRÓFUGA

Por el caso Odebrecht ya están presos Edwin Luyo, Jorge Cuba y Jessica Tejada, novia de este último. Quien sigue prófuga es Mariella Huerta Minaya, que fue presidenta de la Comisión Especial de Licitación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima. Ayayay...



TÉCNICO Y POLÍTICO

Según Juan Sheput, en el nuevo gabinete que está armando PPK debe haber ‘equilibrio entre lo técnico y lo político’. Indica que su bancada respetará la decisión que tome el presidente. No me diga...



DONAYRE

Ante los rumores, el general (r) Edwin Donayre, quien no participó en el debate ni la votación sobre la vacancia de PPK, negó haber negociado su voto. Dizque estaba internado en una clínica. Quééé...

