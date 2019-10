¿Cómo ayudar a mi jefe de manera eficiente en el trabajo?

El trabajo en equipo es la verdadera herramienta que toda empresa debe tener si quiere llegar a triunfar. Una de las mejores formas de ser exitoso o exitosa es demostrar a diario nuestras capacidades dentro del área en el que laboramos. El respeto y la buena comunicación son los pilares para, además, tener un buen ambiente que nos permita desarrollarnos sin ningún problema.

Una de las claves de tu éxito profesional es que puedas colaborar no solo con tus compañeros de trabajo, sino con tu jefe directo. Si tanto colaboradores como cabezas de equipos tienen éxito en el trabajo, la empresa cumplirá también sus objetivos.

En ese sentido, el portal MadameNoire ha compartido con sus seguidores, en su mayoría mujeres, una lista con las cosas que uno como trabajadores puede para ayudar de manera efectiva a nuestro jefe. Además, señala el medio, aumentando la eficacia o reduciendo la carga de trabajo sumará dividendos a su carrera profesional.

• REVISA CORREOS ANTIGUOS O INTERNET PARA OBTENER RESPUESTAS

Si necesitas una respuesta a una duda que fue aclarada con anterioridad en algún correo de tu jefe, date el trabajo de encontrarlo. Revisa correos electrónicos antiguos antes de pedirle a tu jefe que te responda la pregunta una vez más. Esto hace que parezca que no le prestaste atención.



Si en caso no encuentres nada en tu bandeja de entrada, búscalo en línea para obtener la respuesta. Es cierto que los jefes están para orientarnos, pero si antes ya te explicó y no retuviste la idea, es probable que te deje mal parado.



• ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN ANTES DE PRESENTAR UN PROBLEMA

Si encuentras un problema, busca inmediatamente soluciones antes de ir a la oficina de tu jefe. Para cuando le cuentes a tu jefe sobre el problema, solo debe ser para hacerle saber que ya estás a punto de solucionarlo.

• AYUDA A OTROS EMPLEADOS CUANDO TU JEFE NO PUEDA



Si tienes los conocimientos para ayudar a un compañero mientras tu jefe está demasiado ocupado, solo ayúdalo. Sé el "jefe interino" si puedes hacerlo de manera efectiva

• PREPÁRATE TEMPRANO PARA LAS VACACIONES



¿Tienes planes de salir de vacaciones? Siéntate y mira lo que puede suceder mientras estás fuera, y encuentra formas de abordarlo antes de irte. Deja a tu jefe con información más que suficiente y tareas completadas, para que apenas sienta tu ausencia.

• DI “SÍ” PRIMERO, LUEGO HAZ PREGUNTAS

Si tu jefe le pregunta si deseas emprender un proyecto, siempre responde primero con una actitud entusiasta y positiva. Es posible que tengas preguntas sobre si pagará o no más o cuánto tiempo llevará. Empezar con las preocupaciones y/o preguntas te hace ver negativo.

• LEE CADA COMUNICADO EN SU TOTALIDAD

Todos los jefes desean que sus empleados solo lean los comunicados que envía. Los empleados a menudo piensan que lo han leído, pero en realidad solo lo escanean, y luego comienzan a hacerle preguntas a su jefe que estaban cubiertas en el mismo mensaje.



• COMUNICA TUS ERRORES



Intentar ocultar tus errores a tu jefe no funciona. Los encontrará y luego se dará cuenta que lo ocultaste. Sé abierto al respecto cuando te equivoques. Ocultar tus errores solo te hace quedar mal.

• APRENDE NUEVAS HABILIDADES, SIN QUE TE LO PIDAN



Si te das cuenta de una habilidad que mejoraría tu calidad de trabajo, apréndela sin preguntarle a tu jefe. Nunca se sabe si resultará en más responsabilidades y aumento de sueldo.