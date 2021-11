El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, envió un mensaje a la vicepresidenta Dina Boluarte señalando que si no se siente a gusto en el partido oficialista, puede dar un paso al costado. En declaraciones a la prensa, descartó que la presencia de la también ministra de Desarrollo en la plancha presidencial haya tenido injerencia en el triunfo de Pedro Castillo.

“Ella [Boluarte] aduce que se le ha usado, a ella y al presidente, ella tiene ese enfoque individualista que no es nada preciso, lo que tenemos que ver es sus participaciones de Dina, ¿realmente era una tendencia nacional? ¿Una persona que podía cohesionar millones de votos? Es una persona con una autoestima muy alta. Creo que quienes se llevan el primero lugar de la victoria es la población”, aseveró a los medios a su salida del Congreso.

“Yo creo que siempre es bueno, siempre digo, que donde no me quieren, agarro mis cosas y me voy. Donde no me siento bien, agarro mis cosas y me voy. Uno tiene que tener un poco de autoestima. No estoy contigo, entonces no sigo hablando, te doy las gracias y me voy”, agregó.

Ayer, el secretario regional de juventudes de Lima Metropolitana de Perú Libre, Noel Jaimes Tarazona, solicitó la expulsión de Dina Boluarte como militante de dicho partido político alegando que la vicepresidenta de la República “no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen” de Vladimir Cerrón.

“Con estas declaraciones, no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen del secretario general nacional, Vladimir Cerrón Rojas”, se lee en el oficio que pide la salida de Dina Boluarte.

Estas reacciones se dan luego de que Boluarte Zegarra manifestara que “lamenta” que Vladimir Cerrón haya manifestado que no estaba en sus cálculos electorales que Pedro Castillo ganara los comicios presidenciales de este año.

“Yo lamento mucho la actitud de Cerrón, él sacó un comunicado diciendo que en sus cálculos no estaba que Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud”, manifestó a Exitosa.

“En esa dirección Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados, para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y además porque había un voto por la esperanza”, añadió.