La recuperación del genio. Campeón mundial de matemáticas viene recuperándose tras caer en un cuadro complicado de tuberculosis miliar. Claudio Espinoza solo quiere recuperarse para retomar sus actividades.



Investigador y docente



Claudio Espinoza cayó enfermo de tuberculosis hace cuatro meses y fue internado en el hospital Hipólito Unanue. Hoy, se recupera milagrosamente. Espinoza solo quiere retomar sus actividades en docencia e investigación.



En su momento, la madre de Espinoza manifestó que su hijo fue abandonado a su suerte. "Jamás pensé que estuviera abandonado y que ya no tenía beca ni nada. Él ahorraba toda su plata y de eso sobrevivía para pagar su cuarto", contó inconsolable Regina Choquepura, madre de Claudio.



El genio matemático brindó sus primeras declaraciones ya mejorado. Claudio indica que "por motivos de estudios o cambios de horarios" descuidó su alimentación. El matemático indicó que no tomaba desayuno y ni cenaba.



"Yo no iba a ningún centro médico porque no me sentía enfermo. Yo me sentía bien. Porque esto ha sido gradual, no ha sido de golpe que de un día para otro me ha dado fiebre o algo", sentenció Claudio Espinoza.



La recuperación



Claudio Espinoza indicó que en solo un mes ya aumentó 20 kilos de peso. Ahora solo espera ser dado de alta y seguir un tratamiento a base de pastillas.

Claudio Espinoza