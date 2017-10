Estas canciones son las favoritas de los psicópatas, según sugiere estudio

¿Existe una relación entre la música y los psicópatas? Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York descubrió que sí existe un vínculo entre los gustos musicales y las tendencias psicópatas. Así como lo lees.



Para hallar esta relación crearon un estudio, según señala The Guardian, donde participaron 200 personas que padecen problemas psicológicos de este tipo. ¿Qué hicieron con estas personas? Les mostraron una lista con 260 canciones, las cuales debían puntuar según sus gustos.



De esta manera, podían calificar desde las canciones que escucharían todo el día, hasta los temas que les parecía desagradables. ¿Qué arrojaron los resultados?



Dos canciones lograron un alto puntaje. Una de ellas fue 'No Diggity' de Blackstreet con Dr. Dre y Queen Pen, y la segunda; 'Lose Yourself' de Eminen.



Contrario a lo que muchos creen, el death metal o el rock pesado no se acercaron a los primeros lugares. ¿Y cuáles fueron las canciones peor calificadas por estas personas? 'My Sharona' de The Knack o 'Titanium' de Sia.



Según cuenta Pascall Wallisch, quien dirigió la investigación, el objetivo de este estudio es encontrar algún método a través de la música para identificar a personalidades psicópatas. “Lo bonito de esta idea es que podrías usarlo [un playlist] como test sin el consentimiento, la cooperación e incluso el conocimiento de la gente que está siendo examinada”, apunta.



“Los medios retratan a los psicópatas como lunáticos con hachas y asesinos en serie, pero la realidad es que no son tan obvios; no son como el Joker de Batman. Podrían estar trabajando en la mesa de al lado, y no te darías cuenta. Son como materia oscura psicológica”, explica.



Wallisch asegura que se necesita "una herramienta" para identificar a los psicópatas "sin su cooperación o consentimiento”, pues nadie quiere "tener a estas personas en posiciones en las que pueden causar mucho daño".