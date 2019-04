Carla García no suelta a Nicolás Lúcar: "Su hijo tuvo que cambiarse el apellido para que no lo asocien con él"

Carla García no perdona y, por lo visto, no perdonará a Nicolás Lúcar por difundir el certificado de necropsia de su padre Alan García, quien se suicidó el último miércoles cuando iba a ser detenido por la policía. La tuitera ayer tildó de 'porquería' al periodista y hoy sigue disparando en su contra.



Esta vez, Carla García respondió un tuit de un usuario en el que asegura que cuando muera no irá nadie a su velorio, ni siquiera su hijo. ¡Qué fuerte!



"Alan está muerto y lo despidieron y acompañaron su ataúd miles de personas. Cuando Lucar muera no irá nadie, ni siquiera su hijo que tuvo que cambiarse de apellido para que no lo asocien con él", escribió Carla García.

LO LLAMÓ PORQUERÍA



"Un tipo que no perdonaba que el criminal de su suegro haya sido indultado (falseando condición médica) y una vez comprobado que además de vendido a Fujimori era mentiroso, volviera a la carcel.

El mismo me lo dijo. Sube a tu ascensor y no bajes, porqueria", fue lo que respondió Carla García cuando vio el tuit de Nicolás Lúcar en el que mostraba la necropsia de ley de su padre.



En su respuesta, Carla García también le recordó el escandaloso caso de infidelidad por el que luego tuvo que pedir perdón a su esposa y su familia.



Hasta el momento Nicolás Lúcar no ha respondido a la hija de Alan García, quien al parecer ya no está dispuesta a pasar ningún agravio en contra de su padre.