Cecilia Chacón afirma que el antifujimorismo se ha convertido en "un negocio" para algunos [VIDEO y FOTOS]

Es la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso. Trome conversó con la parlamentaria Cecilia Chacón, quien nos recibió en su casa y pone ‘el dedo en la llaga’ sobre los temas de coyuntura.



Señora Chacón, en la entrevista que le hice en Trome, el año pasado, usted me dijo que había mucha gente que vivía del antifujimorismo. ¿Ha crecido ese antifujimorismo?

De alguna manera estas personas alimentan ese antifujimorismo para tener más réditos y ganancias económicas y políticas. Entonces, se ha convertido en un negocio para ellos.



¿Cuál es su explicación de que los critiquen tanto en las redes sociales?

La redes sociales son importantes, definitivamente; pero en un país como el nuestro, donde hay lugares que no tienen luz ni hay servicios básicos, el contacto con la gente es lo más importante y ahí radica la fortaleza de Fuerza Popular. Ese cariño que tiene la población y que muchos no comprenden.



Keiko dijo en el 2016 que había elegido bien a sus congresistas. Le menciono dos nombres: Yesenia Ponce, que no acabó el colegio, y Edu Vergara, vinculado a un narcotraficante. ¿Qué tiene que decir?

En el caso de Yesenia Ponce sí ha habido una investigación. Se está esperando que la Comisión de Ética vuelva a sesionar. Va a ser dentro de poco y, bueno, su caso se verá en esa instancia. Respecto a la situación de Edu Vergara, tengo entendido de que él no está siendo investigado como maliciosamente han dicho algunos medios. Es testigo en un caso donde se ve involucrado un antiguo socio de él.

PPK Y VIZCARRA

¿Por qué han cambiado la posición dura que tenían contra PPK y ahora son ‘blanditos’ con Vizcarra?

Porque PPK era un lobista. PPK, de lujo, no tenía absolutamente nada y ahora mucha gente que lo defendía, se da cuenta de ello. Y en el caso de Vizcarra, esperemos que sí se rodee de mejores personas.



Muchas voces consideran que ustedes se ‘bajaron del poder’ a PPK...

El único que bajó del poder a PPK fue el propio PPK. El señor Kuczynski, no nos olvidemos, porque la gente olvida rápidamente, ha salido del gobierno porque renunció por actos de corrupción y por lobbies, que, sabemos, lamentablemente era lo único que hacía.



¿Mamani es héroe o villano?

Ni héroe ni villano. Mamani es un congresista que en su momento hizo lo correcto al filmar actos de corrupción que nadie quería creer y que nosotros decíamos.



¿Qué opinión personal tiene del actual presidente, Martín Vizcarra?

Es un hombre de provincia que se ha rodeado de gente de provincia y creo que eso es positivo, ya que desgraciadamente muchas veces se gobierna desde Lima y solo para Lima, sin tomar en cuenta el interior del país, pero vamos a ver los resultados. Hasta ahora son más temas de fondo que de forma.



Keiko Fujimori ha perdido dos elecciones. ¿Usted tiene fe de que va a ser presidenta en el 2021?

Por supuesto que sí.

LOS HUMALA

¿Estuvo de acuerdo con la libertad que le dio el Tribunal Constitucional a Ollanta Humala y a Nadine Heredia?

La prisión preventiva es un recurso que se está exagerando en el Perú. En un primer momento, en el caso de la señora Nadine y del presidente Humala, pudo tener razón el Poder Judicial por el peligro de fuga, por estos viajes, por los trabajos extraños que iban y venían, el permiso de las chicas, la mamá, en fin. Sin embargo, pasados tantos meses, uno no se debe exceder. Yo he vivido y pasado por eso. Me hubiera encantado que en ese momento, quienes ahora reclaman, hubieran alzado su voz también por otros.



Para usted, ¿el juez Richard Concepción Carhuancho hizo bien en incautar los bienes de la pareja nacionalista?

Esto es curioso. Guillotin murió bajo la guillotina y Ollanta Humala dio un decreto legislativo bajo el que ahora está siendo juzgado. El señor Concepción Carhuancho simplemente está ejecutando una norma que dio el presidente Humala, tal vez con la intención de que fuera aplicada a sus enemigos políticos y mira tú lo que es la vida, ahora él es quien está sufriendo las consecuencias de una norma, a mi juicio, anticonstitucional y que nunca se debió de dar, porque mientras no te declaren culpable no te pueden incautar tus bienes. Sin embargo, él en su momento lo hizo.



Todo parece indicar que Odebrecht financió la mayoría de campañas políticas en este país, ¿qué opina?

Al parecer lo que sí está clarísimo es que ha financiado la de Ollanta Humala. Él lo ha dicho y todas las personas que han sido testigos lo han ratificado. Sin embargo, no en todas las personas, ¿no? Tendrá el Poder Judicial que verificar los dichos de diferentes personas.

El exdirectivo de Odebrecht, Luiz Mameri, ha ratificado que entregó un millón de dólares para la campaña de Keiko y algunos analistas piden que le dicten prisión preventiva. ¿Qué tiene que decir?

Una vez más los analistas escuchan lo que quieren escuchar. El señor Barata ha sido claro, al igual que todos los demás, al decir que no conocen a Keiko, que no le han entregado dinero, pero siempre tergiversan todas las declaraciones y las sacan de contexto. Que acepten de una vez la realidad. Fuerza Popular no ha recibido plata de Odebrecht...



¿Por qué usted pone las ‘manos al fuego’ por Keiko?

Yo no pongo las ‘manos al fuego’. Yo lo que veo es la realidad. He estado al lado de Keiko y de Fuerza Popular desde el inicio del partido. He recorrido todo el país de la mano de mi partido. Sé cómo trabajamos, sé el cariño que nos tiene la gente y en realidad lo sé también porque así lo hemos conversado en múltiples ocasiones.



Se habla mucho de que la Fiscalía y el Poder Judicial tratan con ‘mano blanda’ a Keiko y a Alan García...

Quien lo dice desconoce totalmente los temas. Ellos no están acusados de nada. Están siendo investigados y más bien los testigos ‘estrellas’ que ellos tienen, no han involucrado a Keiko en absolutamente nada.

Alto funcionario de Odebrecht ratifica entrega de dinero a las campañas de Ollanta y Keiko

VERÓNIKA

Verónika Mendoza me dijo que Keiko y Kenji siguen la lógica del montesinismo. ¿Qué piensa?

Yo creo que ella sigue la lógica de Nadine. No nos olvidemos de que era la persona más cercana a Nadine, la que le cargaba el maletín y le escribía las agendas, entonces es una vez más la izquierda con el doble rasero.



Julio Guzmán afirma que los ‘dinosaurios’ van a desaparecer y la ciudadanía pide rostros nuevos en la política. ¿Cuál es su opinión sobre el popular ‘Moradito’?

Una vez más, involucrado también y muy relacionado con la señora Nadine Heredia, ¿no?



¿Está de acuerdo con que se le impida postular a la Presidencia?

No se le está impidiendo postular. Hay una iniciativa legislativa, con la cual yo estoy de acuerdo, donde las personas que postulen a la Presidencia deben tener por lo menos tres años de militancia en el partido por el que van a postular, eso es lo mínimo que se les puede pedir, porque luego tenemos a presidentes como PPK, que gobernó con su círculo de amigos, o a personas como Ollanta Humala, que igualmente vino de no sé dónde, y ya el Perú no está para esas aventuras políticas.



Economistas sostienen que el gobierno de Vizcarra ha dado un ‘paquetazo asolapado’, porque ha subido el precio de la gasolina y otros productos. ¿Comparte esa opinión?

Yo no creo que sea asolapado. ‘Paquetazo’ total. Creo que deberían ser más ingeniosos. Es el facilismo de no tener recursos y aumentar con eso todos los impuestos, porque al final sube la gasolina y sube absolutamente todo. No es verdad que solamente sea un impuesto selectivo al consumo para bienes de lujo, carros... No. Cigarros, licores... tampoco. Al final sube la gasolina y sube todo. Suben los pasajes. En realidad esto es un ‘paquetazo’.



Gracias, congresista Chacón...

Gracias a ti.

EL CASO DE EYVI ÁGREDA

A usted como mujer y madre, ¿qué le produce el caso Eyvi Ágreda?

Desesperación al pensar que no estamos seguros en ninguna parte. Nuestros hijos en el colegio son violados, cuando toman un bus pueden ser quemados, atacados. La verdad, no nos olvidemos de que con ella fueron quemadas 10 personas más y le puede suceder a quien sea, a cualquiera de nuestros hijos o de nuestros seres queridos.



A los fujimoristas en el Congreso los critican por no dar leyes para proteger a las mujeres, ¿qué tiene que decir?

Eso es totalmente falso, son mentiras y medias verdades que lamentablemente utiliza cierto sector de la izquierda para engañar, de alguna manera, a través de las redes a la población. Ellos dicen que nosotros derogamos el Decreto Legislativo 1323 y que esa es una de las razones por las que no se puede luchar contra la violencia hacia la mujer, lo que es falso. Ese decreto legislativo sigue vigente, entonces me parece una vergüenza que se utilice ese tipo de argumentos para atacar a un partido político, en vez de apoyar y trabajar todos por la mujer.



¿Qué consejo les daría a las mujeres en un país tan violento como este?

Que se preparen, que sean autosuficientes, que traten de ser independientes económicamente. Claro que hay mujeres que son también económicamente independientes y sufren acoso y violencia, pero es más difícil. Eduquen a sus hijas. Que terminen el colegio. No dejen de mandar a sus hijas al colegio porque una mujer que tiene educación, es más difícil que pueda ser violentada. Igualmente, más allá de la educación que hayan recibido, sea colegio, universidad, instituto u otra, que las mujeres tratemos todas de ser económicamente independientes, para que si la pareja es un desgraciado y un maldito abusador, pues te pares, te vayas y lo dejes, y agarres a tus hijos y los saques adelante sola, porque sí se puede.



(Oscar Torres)