César Hinostroza: Suspendieron a juez de manera indefinida y sin goce de haber

¡Por corrupto! Tras la difusión de nuevos audios de la vergüenza, que involucran al juez César hinostroza Pariachi , el Consejo Nacional de Magistratura (CNM) hoy convocó a los consejos a una sesión plena y decidieron el futuro de este juez, que incluso es acusado de plagiar una tesis.



Mediante un comunicado, aseguró que dispusieron “una medida cautelar de suspensión indefinida en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haber” para el juez supremo César Hinostroza, en el marco del proceso disciplinario que tiene abierto en el CNM.



Hasta que culminen las investigaciones, también abrieron un proceso de vacancia al consejero Iván Noguera Ramos y suspensión de sus funciones, sin goce de haber. Además, pidieron al presidente de la CNM que acepte la renuncia irrevocable del consejero Guido Aguila Grados tras a difusión de audios que lo involucran.



[#ÚltimoMinuto ] El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a los consejeros a una sesión plenaria y acordó lo siguiente: https://t.co/KryoaiIeXD pic.twitter.com/g50mHNBhgg — CNM - Perú (@CNMPeru) 16 de julio de 2018

En una entrevista a Cuarto Poder, el juez César Hinostroza negó hacer pedido dádivas o beneficios a los litigantes. Además, aseguró que en la conversación que sostuvo con el exministro Salvador Heresi , no hay ningún tema ílicito.



"Digo a la opinión pública que nunca, nunca he robado a nadie. Nunca he pedido dádivas ni beneficios a los litigantes, mis decisiones se han ajustado a la ley" , manifestó el juez.