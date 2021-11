El recientemente designado gerente general del Seguro Social de Salud (EsSalud), doctor Christian Miranda Orillo, quien fue nombrado por el cuestionado Mario Carhuapoma, presidente de EsSalud, afirmó que nunca estuvo involucrado en ninguna red de tráfico de órganos.

“Fue una investigación en el 2009, hace 12 años y en ningún momento fui involucrado en ninguna red de tráfico de órganos ni nada por el estilo. Nos investigaron a cerca de 240 médicos profesionales de la salud y en la parte preliminar de la investigación de la Fiscalía yo salí fuera de la investigación más si procesaron a 4 médicos judicialmente por varios años en los cuales yo no estaba involucrado”, señaló en una entrevista en Canal N.

Respecto a un video que supuestamente lo involucraba en el que se hablaba de una compensación el Miranda sostuvo que nunca dijo ello. “Lo que dije es que la persona no iba a trabajar ese mes porque había estado donando el órgano, iba a estar post cirugía. En ningún momento hablé de compensación por órganos. Yo nunca he vendido, ni he ofrecido ni he participado en nada ilícito. No tengo en mi vida un proceso por ética, disciplinario, administrativo, judicial ni policial. Completamente limpio en estos 25 años de mi carrera profesional”, precisó.

Al ser consultado sobre las razones por las que lo habrían involucrado inicialmente , señaló que se trató de gente mal intencionada. “El 2 de noviembre de ese año (2009) salimos en primera plana de todos los medios porque habíamos hecho el primer trasplante de riñón-páncreas. Estábamos teniendo una carrera exitosa y subiendo como espuma y gente mal intencionada trató de manchar mi honra y ni nombre”, sostuvo.

Miranda, médico nefrólogo, señaló que recién conoció a Mario Carhuapoma hace dos meses. En setiembre del año pasado fue designado como gerente de la Red Almenara. El último cuatro de noviembre, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°1028-PE-ESSALUD-2021, con la rúbrica de Mario Carhuapoma, se le asignó el cargo de dirección de Gerente General, nivel Ejecutivo 1, de la Gerencia General del Seguro Social de Salud – EsSalud”.