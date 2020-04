La Superintendencia de Banca y Seguros emitió un comunicado tras el anunciado decreto supremo de urgencia que dio a conocer hoy el presidente de la República autorizando el retiro de hasta 3 mil soles de su fondo de pensiones en tres cuotas de mil soles durante los meses de mayo, junio y julio.

La SBS indica que “está a la espera de la publicación del decreto de urgencia que permite el retiro adicional y extraordinario de hasta 3 mil soles del fondo del Sistema Privado de Pensiones, anunciado hoy por el Presidente de la República. Luego de ello, desarrollará y publicará el Procedimiento Operativo respectivo”.

Como se sabe, el Gobierno ya ha dado dos excepciones extraordinarias que autoriza el retiro de hasta dos mil soles de las AFP, primero en personas que no estén trabajando y no hayan aportado en los últimos tres mese. Luego aquellos cuyo sueldo no sobrepase los 2,400 soles.