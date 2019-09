Francesca Zignago: Asaltan y roban camioneta a prima de Gian Marco en Surquillo | VIDEO

La actriz Francesca Zignago , prima del cantautor peruano Gian Marco , sufrió el robo de su vehículo cuando regresaba de recoger a su hermana de sus clases de baile esta mañana, en el cruce de la av. Caminos del Inca con Aviación, en el distrito de Surquillo.

"Yo llegué a mi casa después de recoger a mi hermanita de su clase de baile y un auto negro con lunas polarizadas me cerró el pase. Unos de los delincuentes me apuntó con la pistola y nos bajaron del carro. Nos robaron los celulares y la llave del vehículo", contó Francesca a Latina Noticias.

La actriz también precisó al citado medio que "sintió que la estaban siguiendo". "Yo he recogido a mi hermana y he sentido que me han estado siguiendo desde la avenida, pero se abrieron. Cuando ya no los he visto, he estacionado y ahí ha sido el robo", agregó.

Francesca Zignago indicó que su vehículo es un Volkswagen modelo T-cross color rojo timpson y que estará atenta a sus redes sociales en caso alguien lo vea. ​"No hay muchos de ese color, acaban de llegar al Perú y es parecido al guinda", indicó.

Agentes policiales se encuentran en la búsqueda del vehículo. "Me han dicho que cuando tengan una noticia me van a llamar", precisó la actriz.