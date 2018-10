Margury Aguilar mostró su rostro. La joven anfitriona que acusó a Piero Gaitán García de violación dio la cara y ratificó la denuncia contra el cantante, hijo del afamado intérprete Rodolfo Gaitán Castro.



La joven brindó una entrevista para para Buenos Días Perú y aseguró que fue Piero Gaitán Castro quien abusó sexualmente de ella, y no Javier Dulzaides ni Diego Núñez, quienes se encontraban con ella durante la noche en la que habría ocurrido el ultraje.

Margury Aguilar contó que durante la madrugada de la noche en cuestión se encontró con Javier Dulzaides, quien es su amigo y estaba acompañado de Piero Gaitán García y Diego Núñez. "No recuerdo mucho por el estado de ebriedad en el que estaba", dijo la joven el momento en el que se topó con los amigos.

Asimismo, Margury Aguilar se refirió a su encuentro con un sujeto de apariencia extrajera, con quien se mostró cariñosa, según mostraron las cámaras de seguridad de un conocido local de comida rápida en Miraflores. Sobre este episodio, la joven aseguró que no recuerda haber iniciado una conversación con él.

Aunque Margury Aguilar asegura que no recuerda varios episodios de esa noche por su estado de ebriedad y el shock del momento, sí se acuerda haber accedido a ir a la casa de Diego Núñez y haberle aceptado unas cervezas.



"No recuerdo el momento ni quién propuso los juegos. En ningún momento yo tuve ningún acercamiento con Piero Gaitán García, nunca me besé con él, nunca me bese con nadie", dijo Margury Aguilar.

Más adelante, la joven denunciante aseguró que llegó al segundo piso del departamento de Diego Núñez porque necesitaba ir al baño. Según su testimonio, fue allí que perdió el conocimiento, aunque negó haber sido dopada.

"Me encuentro en una cama totalmente desnuda y veo encima mio a Piero Gaitán García", dijo Margury Aguilar sobre el momento en el que recobró el conocimiento. Asimismo, la joven aseguró que reconoció al hijo de Rodolfo Gaitán Castro porque conocía a Javier Dulzaides y Diego Núñez estaba con el brazo enyesado, por lo que no habría sido él quien la sujetó de las muñecas mientras la ultrajaba.

Según la joven, tras la noche del supuesto abuso, pudo recordar más momentos. "Cuando fui a la comisaría no recuerdo que había pasado, por mi estado de embriaguez y por el shock", dijo Margury Aguilar a Buenos Días Perú.