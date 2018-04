Guillermo Bocángel ofreció disculpas a Úrsula Letona por lo dicho en los ‘kenjivideos’

DISCULPAS

Guillermo Bocángel le pidió disculpas a Úrsula Letona por lo dicho en los ‘kenjiaudios’. Le envió una carta donde se muestra como ‘angelito’...



‘AVENGERS’

Hablando de los ‘Avengers’, los congresistas ‘kenjistas’ están calladitos. Bienvenido Ramírez hasta ha cambiado a privado su Twitter. ¡Qué cosa!...

MUDO

El ‘Mudo’ Luis Castañeda afirma que sería ‘abusivo’ impedirle a su hijo que no postule a la alcaldía de Lima. En las redes le llueve tupido...



MUCHO DAÑO

Juan José Díaz Dios dice que Ollanta y Nadine le hicieron mucho daño, pero no por eso cambiará de parecer. Según él, no pueden seguir con prisión preventiva sin tener acusación fiscal. Huummm...

MADURO

Un grupo de venezolanos cuadró feo a Marco Arana. Le reclamaron un pronunciamiento firme contra Maduro. Noooo...



‘NO VAYAN’

No viene Trump ni Maduro a la Cumbre. Evo Morales también dice que está en duda. Parece que le están haciendo caso a ‘Melcochita’. ¡No vayan!...

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.