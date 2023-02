En plena esquina de las recordadas Caras de Atahualpa, en el Callao, encontramos al payaso ‘Filito’ iniciando la fiesta con sus maracas y güiro al ritmo del tema ‘Periódico de ayer’, de Héctor Lavoe. Debajo de ese colorido atuendo, el maquillaje y el peluquín rojo está Javier Martínez Suárez, un chalaco de 49 años, que desde muy jovencito se inició en el mundo del arte. Primero integró una banda de rock, pero luego se inclinó por la salsa y quedó encantado con ella. A la par hacía shows infantiles y ahora también se presenta con su banda Son Sabor. Trome habló con este payaso salsero.

‘Filito’, derrochas talento en el corazón del Callao...

Se hace lo que se puede (risas), me gusta ser payaso y también cantar y bailar mi salsa dura, creo que eso lo transmito en mis presentaciones y el público lo percibe.

Empezaste cantando rock...

Sí, en la secundaria, luego me incliné por la salsa porque mi papá era salsero y yo soy chalaco de nacimiento. Era obvio, ja, ja, ja. Ahora trato de ganarme un espacio en el ambiente artístico salsero.

¿Y cómo nace ‘Filito’?

En 1991 participé en un movimiento juvenil en el Callao, un día faltó una persona para el show de payasos y yo lo reemplacé, ahí descubrí que tenía pasta para la actuación cómica (risas). Primero me llamé Fidelito, pero no pegó el nombre. Como era delgadito como un fideíto me pusieron ‘Filito’ y así quedé.

Ahora eres el payaso salsero…

Sí, yo mismo armo la rumba con mis maracas y güiro, y por supuesto la salsita dura. Ofrezco shows infantiles, animo cumpleaños, aniversarios, despedida de solteros… Y también me presento con mi banda Son Sabor y hago covers de los grandes de la salsa como Héctor Lavoe, Cano Estremera, Tony Vega, Andy Montañez y El Gran Combo.

Javier también tiene su banda Son Sabor. Fotos: Trome.

Asumo que tu show varía según tu público...

Claro, con los niños hago malabares, globoflexia y magia. A los adultos los hago bailar salsa, ellos sacan los pasos prohibidos (risas).

¿Fuiste coro de algunos salseros?

He tenido la oportunidad de cantar con salseros como: Cano Estremera, Tony Vega, Willy Rivera y en la orquesta Costa Brava.

Payaso ‘Filito’ lleva más de 30 años alegrando a la gente del Callao. Fotos: Trome.

¿Tus hijos también siguen tus pasos?

Tengo tres hijos y en su momento cada uno me ha ayudado en mis shows. Mi hijo mayor tiene 25 años y ahora está en una orquesta de timbalero. El segundo tiene 20 y hace música urbana, y el último tiene 16 años, en estos momentos es mi brazo derecho porque me ayuda en mis shows.

¿Dónde te encuentran?

Estoy en todas las redes sociales, incluso en TikTok y YouTube. Mi cuenta de Facebook es: @javierfilitomartinez.

MÁS INFORMACIÓN:

La edad de jubilación pasaría de 70 a 75 años, tras aprobación de Comisión de Trabajo

¡Pronto 10 años! Exsiamesas peruanas celebrarán exitosa operación que las separó y salvó sus vidas

Ayudan a 7 mil venezolanos migrantes a iniciar un negocio en el Perú