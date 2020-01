En 2019, Trome entrevistó a Julio Garay, talento de Beca 18 en la región Ayacucho y creador de las galletas contra la anemia Nutri Hierro, ahora llamadas Nutri H, que este miércoles obtuvo el primer lugar en la iniciativa ‘Una idea para cambiar la historia 2019’, organizado por History Channel en Latinoamérica.

La mayor motivación de Julio Garay Barrios (26) para seguir produciendo las galletas ‘Nutri H’, que combaten la anemia, es que los niños peruanos no padezcan esta enfermedad, la misma que él padeció cuando tenía 6 años en su natal Ayacucho. Este ingeniero agroindustrial produce estas galletas hace tres años y ha visitado casi todo el Perú demostrando que su producto aumenta los niveles de hemoglobina. Ese logro le ha permitido ser nominado al concurso internacional ‘Una idea para cambiar la Historia’, que organiza el canal History Channel Latinoamérica. Garay conversó con Trome y nos cuenta su historia.

¿Cómo se te ocurrió fabricar las galletas ‘Nutri H’?

A los 6 años padecí de anemia y sé qué es tener esa enfermedad, perdí el apetito y no podía concentrarme en las clases, felizmente mis padres se dieron cuenta y me dieron sangrecita para poder superar este mal.

¿Por qué hacer galletas?

Porque recordé que el Estado nos daba galletas como desayuno, además es un producto del agrado de los niños, que es el público que más la padece.

¿Desde cuándo las produces?

El proyecto de las galletas ‘Nutri H’ fue parte de mi trabajo de investigación en el 2015. Era para sacar mi título como ingeniero industrial en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde estudié gracias a la beca que me entregó Pronabec. Pero comencé a fabricar las galletas a finales del 2016.

¿Dónde las fabricas?

Al inicio las elaboraba en el laboratorio de la universidad y desde hace cuatro meses las hago en el garaje de la casa de mis padres, en el distrito San Juan Bautista, en Huamanga.

¿Qué sabor tienen las galletas?

A chocolate, están compuesta 50 % de hierro emínico (procedencia animal), 30 % de quinua y 10 % de cacao.

¿Ya salieron a la venta?

Para demostrar mi tesis las distribuí de forma gratuita a niños que viven en asentamientos humanos y centros poblados en Ayacucho y pudimos demostrar que, a los treinta días de consumirlas, el 85 % de niños salió del cuadro de anemia.

¿Las has traído a Lima?

Hace tres meses, en Ventanilla, entregamos las galletas a cincuenta niños del colegio Pachacútec y los resultados también fueron favorables, el 50 % de los pequeños de 4 a 6 años subieron su nivel de hemoglobina.

¿Dónde las distribuyes?

La antigua versión de las galletas la pueden conseguir mediante nuestra página de Facebook Galletas Antianémicas Perú y la nueva presentación saldrá al mercado a fines de este mes.

CONCURSO HISTORY CHANNEL ​

¿Y cómo llegó la oportunidad de participar en este concurso internacional?

Hace dos meses me enteré por redes sociales y me inscribí. Me respondieron y me comunicaron que había clasificado a la semifinal, compitiendo con proyectos de Colombia, Ecuador, México y Chile. La iniciativa de este concurso es que los proyectos tengan un impacto social.

¿Cómo debe votar la gente y hasta cuándo? Pueden ingresar a la página web unaidea.historyplay.tv y votar gratis cada 24 horas, significa un voto por día. Tienen hasta el 24 de noviembre.

¿Cuál es el premio?

Te dan un apoyo económico para poder implementar tu proyecto.

¿Cómo te sientes con la aceptación del público?

Muy agradecido, sin el apoyo del público peruano no estaría en el concurso y sobre todo que es muy lindo cuando una mamá se me acerca y me cuenta que su hijo se siente mejor y que ya tiene apetito. Me motiva a seguir trabajando.