Justice League: La historia de los superhéroes al estilo de 'El Resumen del Che' [VIDEO]

¡Atención, atención! Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash y Cyborg están de vuelta. La más reciente versión cinematográfica de'Justice League' o 'Liga de la Justicia' llega esta semana a todos los cines del país.

Para alegría de los fanáticos, 'Justice League' se estrenará el próximo jueves 16 de noviembre en el Perú, mientras que en Estados Unidos, llegará un día después.

Si eres muy fan de la película y tienes ganas de ir al cine, revisa nuestro nuevo video de 'El Resumen del Che' de Trome para que te enteres de la historia completita de todos los superhéroes que participan en 'Justice League'.

Es importante mencionar que, para entender 'Justice League' y no llegar 'perdido' al estreno, has tenido que ver antes las películas: 'Man of Steel', 'Batman v Superman' y 'Wonder Woman'. Si no tuviste tiempo, revisa 'El Resumen del Che' de esta semana.

¿Qué pasará con Superman? ¿Cómo se creó la Liga de la Justicia? ¿Como se conocieron? 'El Resumen del Che' te lo cuenta con su peculiar y divertido estilo.