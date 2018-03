¿Qué opinó Keiko Fujimori sobre los ‘Kenjivideos’? Todo esto y más de la política peruana en ‘Pepitas’

KEIKO I

Keiko Fujimori no fue ajena a los ‘Kenjivideos’ y escribió en Twitter: “Con profunda decepción y dolor, el Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas”. Uyuyuy...



KEIKO II

Pero la lideresa de Fuerza Popular escribió más: “Lamento aún más que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia”. Agarra esa flor...



KEIKO III

Y su remate fue: “Este gobierno creía que con la plata se compraba todo. Error. Siempre hay peruanos valientes y dignos que no se venden. Llegó la hora de decirle al señor Pedro Pablo Kuczynski que se vaya, pero ¡ya! Su salida nos hará renacer como Nación”. Toma mientras...



KIT ELECTORAL

Antes de la difusión de sus videítos, Kenji Fujimori estuvo por la ONPE, donde adquirió un kit electoral para formar un partido político. Anunció que este grupo se llamará ‘Cambio 21’ y que no desconocerán su origen ni tampoco a Alberto Fujimori como su líder fundador. Hummm...

