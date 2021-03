Dos delincuentes de nacionalidad venezolana fueron capturados por agentes del Escuadrón de Emergencia Norte de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras asaltar un negocio a cargo de uno de sus compatriotas. El hecho ocurrió la tarde del jueves en Los Olivos.

El noticiero América Noticias indicó que los seis ladrones, dos de nacionalidad venezolana, llegaron a bordo de motocicletas hasta el local “Doctor Play” que brinda el servicio técnico de aparatos electrónicos. Los extranjeros le arrebataron su celular, dos laptops y otros equipos que pertenecen a los clientes, productos valorizados en S/15.000.

Dos de los delincuentes fueron detenidos, y se recuperó parte de lo robado. No obstante, los otros cómplices lograron escapar.

En tanto, el dueño del negocio -quién prefirió el anonimato, contó al matinal que llegó al Perú hace tres años procedente de Venezuela, y logró poner a funcionar su negocio. “Uno de ellos, sacó un arma y me golpeó en la cabeza. Me pusieron en el suelo. Les dije que tomaran todo lo que querían para que no me hagan nada”, relató.

Una vecina, quien fue testigo del hecho, se comunicó con la policía y reportó lo ocurrido. De inmediato se desplegó la búsqueda de los delincuentes, y se pudo dar con la ubicación de dos de ellos debido al GPS del celular que habían robado al dueño del negocio.

“El GPS llevó al personal a poder hallar dos motocicletas en el frontis de una vivienda situada en la calle San Remo también en Los Olivos”, indicó el coronel PNP Luis Pacheco, jefe del Escuadrón de Emergencias de la PNP.

El jefe policial detalló que una de las motocicletas no portaba placa y dentro de las mochilas de delivery se encontró parte de lo robado. Los capturados fueron identificados como Luis Miguel Daza Colmenares (24) y Anthony Vásquez Piñero (19). Este último registra otras denuncia por robo agravado en marzo del 2020.

Según el noticiero, ambos detenidos serían integrantes de la banda criminal ‘Los llaneros de Canta Callao’.

