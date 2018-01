Pepitas: Luisa María Cuculiza asegura que Alberto Fujimori no volverá a la política ni será asesor de nadie

‘TRANQUILO’

Según la tía Luisa Cuculiza, quien simpatiza con Kenji, ‘Alberto Fujimori no regresará a la política ni será asesor de nadie’. Dizque se mantendrá ‘tranquilo’. ¿Será cierto eso...?



¿SE QUITA?

Edwin Donayre deshoja margaritas, pues analiza si se queda o no en la bancada de Alianza Para el Progreso. Dizque no le gustó la posición de los ‘acuñistas’ en torno a la vacancia de PPK...



‘CACHITA’

Daniel Urresti no puede con su genio. Calificó de ‘cachita’ la foto del ‘Chino’ Fujimori con sus cuatro hijos. Además, dijo que la casa donde está ‘es más grande que toda la Diroes’. Ayayay...



NO LLEGA

Para Fernando Rospigliosi, PPK y Meche Aráoz han mentido tanto que nadie les cree y no tienen gente para poner como ministros. Cree que ‘este Gobierno no llega al 2021’. Uyuyuy...



PENSIÓN

Al igual que con el destacado actor Enrique Victoria, el Gobierno propuso conceder una pensión de gracia al cantante Antonio Zañartu Arana por difundir nuestra música criolla. Vale...

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.