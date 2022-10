La madre de la menor de 12 años que cayó en el cuarto piso del colegio Saco Oliveros, se pronunció en el noticiero de Juliana Oxenford, donde asegura que su hija no asistió a las dos primeras horas de sus clases.

“Hay mucha negligencia. Ese día que fue al colegio, ella tenía movilidad, la movilidad la dejó y ella no entró a clase. Nadie me informó absolutamente nada que mi niña no estaba en clase. ¿Dónde estaba esas dos primeras horas de su clase? Ella entró a la segunda clase, y la segunda clase es donde pide permiso para ir al baño, y cuando pide permiso para ir al baño es que sucede el accidente”, explicó.

De igual manera, se encuentra indignada porque las autoridades de la escuela no se han comunicado con la familia para ayudarlos. “Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido porque nadie nos dice nada. El colegio no se ha pronunciado: ‘Les vamos a facilitar las cámaras que necesiten, el apoyo’”, señaló.

“Nadie me ha llamado cuando pasó el accidente. El director como representante de la institución no se ha manifestado en decir que está con nosotros”, agregó.

Profesora de Saco Oliveros minimizó el bullying que le hacían a la menor de 12 años, según la mamá

Asimismo, la progenitora manifestó que la profesora tenía conocimientos de lo que pasó y no actúo para detener el bullying en la escuela. “ La profesora respondía: ‘A ese que te está haciendo bullying le debe estar yendo mal’, como una salida, como si estuviera aceptando” , indicó.

“Le dicen del bullying que se estaba dando en el salón y que la profesora había respondido de esa manera. Ya había estos indicios. La profesora sabía y no entendemos por qué no ha actuado de una manera profesional”, agregó