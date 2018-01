MALI rechaza que piezas de arte conformen apología al terrorismo

A través de un comunicado en su portal, el Museo de Arte de Lima – MALI rechazó que las 31 obras artísticas donadas por la organización sin fines de lucro CON/VIDA - Popular Arts of the Americas conformen apología al terrorismo.



Esto en respuesta a un artículo publicado por el diario Correo, en el que se da cuenta de la incautación de 31 cuadros, dos textiles y un retablo del maestro Nicanor Jiménez por parte de la policía y el Ministerio Público por considerarlos como apología al terrorismo.



" Las piezas en mención no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales. En este caso, reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas y que han sido plasmados en las obras de arte", manifestó el Mali.



Y agregó: "De hecho algunas de ellas, como la serie Piraq Causa están acompañadas por leyendas que narran el sufrimiento del pueblo de Sarhua, y que registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo".



Asimismo, recalcó que "reconoce que el periodo de violencia es un tema muy sensible en el país y en ese sentido apoyamos el trabajo de la Dirección Contra El Terrorismo (DIRCOTE) y la fiscalía, con quienes hemos venido colaborando desde que fuimos notificados por nuestro agente de aduanas sobre la inmovilización de las piezas el 20 de octubre de 201".