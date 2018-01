Manuel Dammert, Mauricio Mulder, PPK y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

DESMIENTE

A través de un ‘tuit’, Mauricio Mulder desmintió a Luciana León, quien dijo que estaban dialogando para superar las discrepancias en el Apra. La respuesta fue: ‘Nosotros no sustituimos al partido ni irrespetamos la disciplina’. Uyuyuy...



PURA FINTA

Para el congresista Manuel Dammert, la pelea entre Keiko y Kenji Fujimori es pura finta, pues sería una novela manejada por Vladimiro Montesinos. ¿Será cierto eso...?



‘OPOSITOR’

Ya que hablamos del benjamín de los Fujimori, les contamos que su colega de bancada Edwin Vergara consideró que ‘se ha vuelto más opositor del partido naranja que Marisa Glave’. Ayayay...



DISTINCIÓN

Nos cuentan que en el Congreso se distinguió al exiliado opositor venezolano Antonio Ledezma, quien pide una intervención humanitaria en su país. Es que los ‘llaneros’ sufren...



EMBAJADOR

Así que el Gobierno de Japón nombró al funcionario Sadayuki Tsuchiya como su nuevo embajador en el Perú, quien asumirá su cargo la próxima semana. Ya saben, señores...



EN TRUJILLO

Kuczynski estuvo en Trujillo. Inspeccionó la culminación de las labores de encauzamiento del río Virú y entregó nuevas viviendas a damnificados. De pasadita, expresó su deseo de que las obras de reconstrucción estén bien hechas y duren muchos años. Eso esperan todos los peruanos...



NO LO SABE

Cecilia Blume, quien trabajó codo a codo con PPK durante el régimen de Alejandro Toledo, dizque no tiene la menor idea de por qué la Comisión Lava Jato del Congreso la investiga. No me diga...

