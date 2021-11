Una profesora denunció que unos estafadores compraron un chip con su nombre y vaciaron su cuenta bancaria donde tenía sus ahorros guardados, en el distrito de Los Olivos. La víctima ha realizado las denuncias correspondientes y aún no recibe respuesta alguna de la compañía telefónica.

“Me doy cuenta cuando la señorita de Entel me dice si mi número está vinculado a alguna cuenta bancaria, comienzo a revisar y veo mis aplicativos. Habían hecho retiros en varios momentos por un monto total de 5 mil soles. Eran mis ahorros para pagar mis estudios; ya generé las denuncias”, indicó Delia Chero en declaraciones a Latina.

Al ser consultada sobre cómo otra persona compró un chip a su nombre, Delia Chero indicó que la compañía telefónica, ubicada en Mega Plaza, no le ha dado razón.

“Dicen que no saben nada, me fui a Entel de San Miguel y me explicaron. Dicen que ahora en la calle venden chips que cualquier persona puede tener”, agregó.

Delia Chero señaló que estos estafadores primero desactivaron su línea telefónica, luego compraron un chip con su nombre y finalmente lograron entrar a su aplicativo bancario (Banco de la Nación), mismo que se encontraba asociado a su celular.

La mujer estafada sostuvo que su dinero fue distribuido en tres giros; además, identificó a dos de las personas que estarían involucradas en dicha operación ilícita en su contra.

