José Quisocala Condori, el 'Niño banquero', es orgullo del Perú | FOTOS

Cuando lo ven, los arequipeños inflan el pecho, como si fuera su hijo, y no es para menos. José Quisocala Condori (14), el niño peruano que fundó el banco Bartselana a los siete años, nació allí y su historia desde hoy será conocida en Francia y en el mundo entero a través de la película ‘El futuro es nuestro’, producida por Disney.



La semana pasada, este talentoso joven estuvo en París en el avant premiere de su cinta y pasó hasta por alfombra roja, como lo que es, una estrella de cine. “Realmente fue sorprendente. No me lo esperaba, tal vez ir a Disney era lo más cercano”, comenta entre risas.

PRIMERA ESCENA



Agrega que el filme, en donde aparecen otros niños que buscan cambiar el mundo, se estrenará en febrero en nuestro país y toda Latinoamérica. “Salgo en la primera escena, cuenta sobre mi premiación en Estocolmo (en el 2018) y los nervios que tengo de subirme al escenario”, reveló.



Por ser un orgullo para los arequipeños, justo en el Día de la Juventud, José, tras su llegada a nuestro país, fue reconocido por el gobierno regional y causó el alboroto de los lugareños, que no dejaban de tomarle fotos.



Pese a su corta edad, tiene una recargada agenda y es muy solicitado en varios países para dar conferencias. Hoy estará en el estadio de Montreal en Canadá, donde compartirá escenario con el primer canadiense que pisó la luna.