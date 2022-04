El Cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, señaló que existen signos de corrupción en el entorno del presidente Pedro Castillo, por lo que existe un sector de la población que se siente “defraudado”.

En declaraciones a la prensa, previo a la realización de la tradicional misa por el Domingo de Ramos, aseveró que la política debe ser el uso de poder en beneficio de la sociedad, en especial de aquellos que son más pobres.

“En este tiempo hubo comentarios negativos, muchos se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación”, aseveró.

“Pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, no solo del partido, sino en su entorno personal, el pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad, la política es buscar el bien común”, agregó.

En esa línea, pidió a la sociedad civil que se una para rechazar la violencia y por apostar por una renovación en la política, en la que no tengan lugar personas que tengan cuestionamientos.

“Tenemos que uniros para buscar causes y rehabilitar la política y que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer, ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a la sociedad se una por la paz y la justicia”, refirió.

Papa envía mensaje al Perú

Las declaraciones de Barreto, se dan en la misma fecha en que el Papa Francisco enviara un mensaje al Perú, con relación a las protestas y manifestaciones que han ocurrido en los últimos días en diferentes ciudades.

“Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía al querido pueblo del Perú, que está atravesando difíciles momentos de tensión social”, dijo al término de la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro el Papa, que viajó al país andino en enero de 2018.

Y agregó: “Os acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres, en el respeto de los derechos de todos y de las instituciones”.

El Perú afronta desde la semana pasada un recrudecimiento de la crisis social y política, con protestas y manifestaciones en diferentes regiones, que exigen mejoras en la situación económica y piden la renuncia del presidente Pedro Castillo.