Decepción total. El analista político César Campos calificó a los primeros sesenta días de gobierno de Pedro Castillo como mediocre porque no ha logrado satisfacer las necesidades de la población.

Además, advirtió que la ciudadanía debe estar atenta y presionar para que el gobierno cambie su orientación y se aleje de la evidente influencia de Perú Libre.

“Tenemos a un presidente que no habla, que no gobierna, que ni siquiera preside los Consejo de ministros, es una persona con limitada percepción y conocimiento de gestión del Estado, que está siendo manejado por Perú Libre y Vladimir Cerrón. La población debe salir a las calles y presionar para que no se llegue a instalar el marxismo leninismo y que cambien el modelo económico y la Constitución”, dijo a Trome.

SIN LIDERAZGO

Por su parte, el politólogo Luis Benavente afirmó que lamentablemente en el país “no existe liderazgo en el gobierno”.

“Creo que el señor Castillo no se ha enterado que es presidente del Perú. No está gobernando. Alguien tendría que decirle que él es el presidente del país. Es notoria la falta de liderazgo. Pero el problema principal es que es un gobierno sin rumbo, que es mucho más grave”, manifestó.

Por su parte, la abogada y lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, señaló que hoy se cumple 60 días de “desgobierno” presidido por Pedro Castillo.

“Mañana (hoy) se cumple 60 días de desgobierno nacional y por eso estamos en las calles diciendo nuestra palabra para que se produzca un cambio. Es importante encontrarnos en las calles, en las plazas públicas y dialogar. Sentimos que nuestro país se está yendo al descalabro y no lo vamos a permitir”, manifestó durante la concentración por la democracia desarrollada ayer en Los Olivos.