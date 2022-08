La extrabajadora del Congreso que acusó a legislador Freddy Díaz rompió su silencio y rechazó las declaraciones de su exjefe. La mujer remarcó que nunca mantuvo una relación con el parlamentario.

“Lo único que sé es que, con este sujeto, yo nunca he tenido nada y bueno que diga que ha sido sexo consentido (…) eso jamás”, manifestó.

Según detalló el 26 de julio, se reunieron para brindar porque todos los del partido de Alianza del Progreso estaban felices por la elección de Lady Camones como presidenta del Congreso.

La mujer afirmó que el legislador se aprovechó de su poder para insistirle en que tome con él. “Su seguridad cerró la puerta porque mi compañero iba a entrar para sacarme (…) Yo dije si le acepto el brindis no va pasar nada porque yo estoy en el lugar de mi trabajo, quién se va imaginar que algo me iba pasar ahí con tanta seguridad”, indicó.

Extrabajadora que denunció al congresista Freddy Díaz ratifica su denuncia

La mujer remarcó que no recuerda nada luego que Freddy Díaz le ofreció un vaso de whisky. “La posición en la que me levanto pienso que él presionó mi cabeza por el mueble porque yo me levanté sangrando de la nariz (…) Intento abrir la puerta y no puedo”, agregó.

Finalmente, la exasesora le envió un contundente mensaje a Díaz: “Que diga la verdad que no siga manchando mi imagen porque yo jamás he tenido algo absolutamente nada con él y me puedo poner mis manos al fuego, y que espero que se vaya a la cárcel, que lo odio con toda el alma. S i lo tendría frente a frente di la verdad eres un maldito y asqueroso violador”.

