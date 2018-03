Congreso propone retribuir con S/651 a las amas de casa [VIDEO y FOTOS]

¡Mamita querida! La labor de una dama que se dedica en cuerpo y alma al cuidado de la casa y sus hijos es un gran sacrificio de amor. Una ama de casa no recibe un retribución económica pero, pocas veces, una retribución de agradecimiento de su familia.



Pero una nueva propuesta busca beneficiar económicamente a las amas de casa. El congresista Yonhy Lescano presentó el proyecto de ley 2519/2017-CR que propone lo siguiente: Todas las madres que no reciban ingresos o pensiones de entidades públicas o privadas, las que tengan hijos menores de 18 años o las mayores que tengan hijos en edad de estudios hasta los 24 años, podrían beneficiarse. El proyecto indica que las madres de familia podrían recibir el 70% de la Remuneración Mínima Vital (S/ 930); es de­cir S/ 651.



Este propuesta también otorgaría el derecho al pago de compensación solidaria de jubilación a cargo del Estado que tendría un equivalente al 50% de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), la beneficiada solo tendría que tener 65 años y no tener acceso a algún sistema pensionario.



“Esto no es apreciado, el trabajo según la Constitu­ción debe estar valorado, por lo tanto, si no se le re­conoce, se estaría violando la Constitución”, indicó Yohny Lesca­no a Diario Exitosa.





“Proponemos que se co­mience con los sectores más pobres y se avance progresi­vamente para pagar a todas las madres de familia que trabajan en una labor que no es reconocida”, indicó el congresista.