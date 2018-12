Daniel Salaverry cuadra a Alejandra Aramayo: "No soy gracioso, soy el Presidente del Congreso. Compórtese"

¡Tremendo choque! Después de que Daniel Salaverry cuadrara a Rosa Bartra al decirle que no tolerará amenazas, el Presidente del Congreso volvió a hacer polémica al poner en su sitio a otra congresista de Fuerza Popular, esta vez, Alejandra Aramayo.



En medio del debate del Consejo Directivo para evaluar la autorización que dio Daniel Salaverry para crear nuevas bancadas, el Presidente del Congreso se enfrentó a la legisladora Alejandra Aramayo.



Todo comenzó cuando Alberto de Belaunde, vocero alterno de la Bancada Liberal, reclamó porque Fuerza Popular no le permitió a Daniel Salaverry tomar la palabra para responder las acusaciones que le hicieron por haber ignorado una cuestión previa del Consejo Directivo.

"Me llama poderosamente la atención que no hayan dejado que usted (Daniel Salaverry) pueda hacer una aclaración a lo señalado en el debate. Eso va en contra de la práctica parlamentaria, donde siempre se ha permitido que el presidente en el Consejo Directivo, en comisiones o en el pleno pueda realizar algún tipo de precisión", señaló De Belaunde.

"Lo que pasa es que ahora, lo que el presidente tiene que decir no le agrada a la mayoría", añadió, lo que generó críticas desde el otro lado de la mesa. Ante esto, el congresista procedió a pedir a Daniel Salaverry que ponga orden.

Cuando el presidente del Congreso procedió a usar la palabra, hubo reclamos de Fuerza Popular con los micrófonos apagados, incluyendo un calificativo de parte de Alejandra Aramayo, el cual fue respondido por Daniel Salaverry.

"No soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor", aseveró Daniel Salaverry.

Minutos después, cuando Alberto de Belaunde le otorgó una interrupción a Alejandra Aramayo, la congresista de Fuerza Popular pidió disculpas por sus palabras, pero justificó su reacción.

"Quería lamentar que se haya sentido afectado por mi comentario. Pero me llama la atención porque hace unos instantes, una colega congresista se autocalificó y eso mereció la sorna de algunos colegas, airada y altisonante, y no se llamó la atención [...] Por un lado rigor y, por otro, no", cuestionó Alejandra Aramayo,

Alejandra Aramayo se refirió así a un hecho que ocurrió cuando Úrsula Letona dijo, durante una interrupción, que ella cuestionaba la decisión de Daniel Salaverry como "independiente", lo que generó las risas en medio del debate.

En otro momento, Luz Salgado, vocera alterna de Fuerza Popular, dijo que los miembros de su bancada no permitieron que Daniel Salaverry hable porque no podía responder críticas desde el cargo de presidente del Congreso.

"Cuando uno preside un plenario como este y tiene que hablar a título personal para defender su posición, tiene que bajar a su curul [...] Lo que hemos dicho es que puede ejercer su derecho de defensa personal desde una curul respectiva", aseguró.