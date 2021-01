Piero Morosini, candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña, no sabe cuánto es el sueldo mínimo en el Perú pese a que quiere enfocarse en el sector laboral si llega a ser elegido como parlamentario.

“Yo sé cuánto es el sueldo mínimo, yo no caigo en estos juegos. Es muy poco”, dijo al ser consultado por un reportero de Al estilo Juliana, programa de Juliana Oxenford.

Ante la insistencia del periodista, Morosini tuvo que decir cuánto piensa que es el sueldo mínimo, sin embargo, se equivocó repetidas veces y nunca dio con el número exacto.

“Estamos hablando de mil a 1,200 soles. Es un poquito menos. Está en 950 soles”, concluyó el postulante al Congreso.

En Perú el pago mínimo es de S/ 930 (unos US$ 281) y no ha sufrido ninguna modificación desde marzo de 2018, cuando se elevó en S/ 80 (unos US$ 24).

