Guido Lombardi dice que desaforar a Kenji Fujimori sería una exageración

El parlamentario Guido Lombardi (Peruanos Por el Kambio) consideró que desaforar a Kenji Fujimori (No Agrupados) por el caso de los ‘Mamanivideos’ sería una exageración, pues ‘los fujimoristas están actuando claramente por un ánimo de venganza en este caso’.



“Yo creo que sería una exageración el desafuero de Kenji Fujimori , me parece, porque ha habido un agente provocador como Moisés Mamani luciendo su reloj, clavado en su muñeca”, dijo Guido Lombardi , en el programa ‘No Hay Derecho’, de Ideeleradio.



Guido Lombardi añadió que antes de tomarse alguna decisión se tiene que escuchar a la defensa de Kenji Fujimori . “Esta no es la posición de la bancada (de Peruanos Por el Kambio) necesariamente, esta posición es mía, porque no hemos visto los documentos ni hemos escuchado la defensa…”, acotó.



Hay que recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda el desafuero de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel .