José Chlimper, Cecilia Chacón, Daniel Urresti y más en 'Pepitas'

INICIATIVA

lberto de Belaunde presentará una iniciativa legislativa para ponerle freno a las declaratorias de ‘interés nacional’, que ‘son un saludo a la bandera’ y solo generan gastos. Suena bien...



CHLIMPER

El fujimorista José Chlimper cantará ante el fiscal José Pérez. Dizque tendrá que responder por la anotación ‘Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’ que hizo Marcelo Odebrecht. Ayayay...



LAVA JATO

Hablando de las coimas de Odebrecht, todo apunta a que Alan García declarará ante la Comisión Lava Jato el lunes 4 de diciembre. Es que las siglas ‘AG’ lo tienen marcado. Uyuyuy...



FOTITO

Algunos seleccionados llegaron al Congreso y Cecilia Chacón era una de las más emocionadas. Colgó en su Twitter una fotografía con el arquero Carlos Cáceda. Era pura sonrisa. No me diga...



POR FAX I

Ayer se conmemoraron 17 años de uno de los momentos más vergonzosos de nuestra historia. Desde Japón y enviando un fax, Alberto Fujimori renunciaba a la Presidencia de la República. ¡Qué feo...!



POR FAX II

Daniel Urresti recuerda la renuncia del ‘Chino’. “‘Yo no renuncio’. nos dijo, y después ‘nos metió yuca’ y se fugó al Japón”, escribió el exministro en Twitter...



RECONSTRUCCIÓN

Ayer fue tendencia la ‘Reconstrucción con Cambios’. En las redes circularon las fotos del norte, donde las pistas siguen destruidas y la anunciada ayuda de PPK no llega. ‘Sipán’ Velásquez Quesquén dice que hay ‘inacción’ del Gobierno. Ayayay..

IDL-Reporteros: Marcelo Odebrecht habría aportado dinero para campaña de Keiko Fujimori