El presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con cinco periodistas líderes de opinión este martes. Al respecto, Juliana Oxenford reveló que había sido invitada a dicho encuentro, aunque declinó en la propuesta. No obstante, fue reciente en su noticiero en el que brindó más detalles sobre su postura.

Más información Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con periodistas y líderes de opinión

En ‘Al estilo Juliana’ de ATV, Juliana Oxenford señaló que decidió rechazar la invitación a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente debido a que iba a ser a puerta cerrada y sin cámaras, por lo cual consideró que no habría la transparencia que tanto se le exige a Pedro Castillo.

“No tiene una gestión transparente y vive en una especie de silencio sepulcral del cual no quiere salir. La próxima le dije ‘convoqueme’. Después me entero que es una reunión a puerta cerrada. Si es a puerta cerrada no me interesa, pero si le pido transparencia. ¿Cómo me voy a ir a reunirme sin que nadie pueda saber lo que sucedió en ese encuentro? No he ido nunca a tomar café a Palacio con otros presidentes”, aseguró inicialmente la conductora.

Asegura que presidente busca poner paños fríos

Tras ello, Oxenford consideró que esta iniciativa del presidente Pedro Castillo se dio para “poner paños fríos” ante la investigación a Petroperú y la obstrucción que tuvo con el equipo de la Fiscalía durante la diligencia del lunes.

“No es mi manera de trabajar, no me gusta. Respeto mucho a quienes lo hacen, respeto tres o cuatro de quienes han estado allí. Entiendo que hay personas a las que no les molesta. A mí sí me incomoda. Si usted quiere hablar algo, hable y hágalo frente a cámaras. El que no la debe no la teme (...) Creo que lo que busca es poner paños fríos cuando la cosa está caliente”, sentenció.

Cabe recordar que Castillo se reunió en total con los periodistas Fernando Carvallo, Jaime Chincha, Mónica Delta, Pedro Tenorio y Mávila Huertas. En diálogo con la prensa, participantes de esta cónclave indicaron que el jefe de Estado se comprometió a brindar entrevistas a los medios desde enero.

TE PUEDE INTERESAR